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فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية

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فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية

علم-فلسطين

أعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح للانتخابات المحلية والذي يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وبحسب رويترز قال ناصر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن هناك ما يقارب من مليوني شخص يحق لهم الانتخاب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتجري الانتخابات المحلية الفلسطينية وفق التمثيل النسبي ويكون الترشح فيها من خلال قوائم. وينص القانون على وجود عدد من النساء فيها حسب عدد أعضاء المجلس المحلي.

وتعتبر هذه الانتخابات في حال إجرائها الأولى في الضفة وغزة منذ ما يقارب عشر سنوات بمشاركة كل الفصائل الوطنية والإسلامية عدا حركة الجهاد الإسلامي التي أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات.

وقال ناصر “هذه الانتخابات هي الاختراق الأول الممكن إذا نجحت الأمور من أجل المصالحة(بين حركتي فتح وحماس).”

وأضاف “المصالحة بالنسبة لنا جميعا هي أهم عمل ممكن أن نعمله خلال السنوات القادمة صحيح متأخرين تسع سنوات على المصالحة ولكن أن نكون متأخرين ونبدأ بالشغل الأن احسن ما نعمل شي بالمرة (نهائيا).”

وأعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة موافقتها على المشاركة في هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

 

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