مصادر بالخارجية التركية: تركيا وأمريكا تبحثان تسليم كولن

قالت مصادر من وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية التركي تحدث مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء وبحثا تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي.

وبحسب رويترز قالت المصادر إن الوزير مولود تشاووش أوغلو وكيري بحثا كذلك أحدث التطورات في سوريا ومنها الأوضاع في منبج وحلب.

وتتهم تركيا كولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو تموز وتريد من الولايات المتحدة تسليمه.

ونفى كولن المقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999 هذا الاتهام وندد بمحاولة الانقلاب. وقالت واشنطن إنها تحتاج لدليل دامغ قبل أن تتخذ أي إجراء بشأن طلب التسليم.