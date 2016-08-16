حملات تموينية مكثفة على محطات الوقود والمصانع بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، على ضرورة تكثيف وتشديد الرقابة على محطات خدمة وتموين السيارات ومحال السوبر ماركت ومحال بيع الأعلاف بدائرة المحافظة، للتفتيش ومتابعة المعروض من السلع.

وأضاف الجمال أن الحملات التي تم شنها أسفرت عن تحرير محضر رقم 7781 لسنة 2016 جنح السادات، ضد صاحب محطة تعاون، بناحية كفر داود مركز السادات، وذلك لقيامه بتجميع مواد بترولية سولار مدعم، بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم التحفظ على “1000″ لتر سولار.

كما تم تحرير محضر رقم 7783 لسنة 2016 جنح السادات، ضد صاحب مخبز بناحية مدينة السادات، لحيازته وتجميعه دقيق بلدي 82%، زنة الشيكارة 50 كجم، وتم ضبط “2″ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وتم تحرير محضر رقم 16886 لسنة 2016 جنح أشمون، ضد صاحب محل بيع أعلاف ودقيق بناحية خلواصي، مركز أشمون، لحيازته “40″ شيكارة دقيق فاخر 72% مجهول المصدر.