أستاذ جلدية يقدم 8 نصائح مهمة للحجاج لتجنب مشاكل البشرة من الأمراض

بعد بدء سفر أفواج الحجاج إلى السعودية التى تتميز بالجو الحار المشمس ذى الحرارة المرتفعة، يعانى الكثير منهم من الأمراض الجلدية والالتهابات وحروق الشمس والمشاكل المتعلقة بالحر.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث السابق، بعض النصائح للسيدات والسادة الحجاج للحفاظ على الجلد والبشرة من الجفاف والالتهاب والحروق والأمراض المختلفة وأيضاً الصحة العامة، وتشمل:

1- ضرورة استخدام الشمسية البيضاء خلال التحرك فى الشارع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

2- ارتداء ملابس قطنية خفيفة بيضاء فى الأيام العادية قبل الإحرام وبعد الحل منه.

3- يمكن استخدام الكريمات الواقية من الشمس وتجدد كل ساعتين ماعدا أثناء الإحرام تجنبا لوجود مواد معطرة ببعضها.

4- يمكن تحضير كريم تركيب فى الصيدلية قبل السفر مكون من أوكسيد الزنك والكاولين بنسبة 5٪ لكل منهما واستعماله كمرطب فى مناطق الثنايا (بين الفخذين) لمنع التسلخات خاصة لأصحاب الأوزان الثقيلة.

5- يمكن استعمال بودرة مضادة للفطريات مثل بودرة تروسيد أو كاناستن أو دكتارين توضع بين الأصابع لمنع التعرض للإصابة بالفطريات.

6- الالتزام بالبقاء داخل الخيام وعدم السير فى الشمس يوم وقفة عرفات إلا عند الضرورة وفى حالة الاضطرار لابد من استخدام الشمسية.

7- الإكثار من شرب المياه الباردة فقط وليس العصائر المحلاة بالسكر مع الحرص على أكل قطعة مخلل أو قطعتين يوميا تعويضا للملح الذى يفقده الجسم مع العرق وعلى مرضى الضغط والسكر مراعاة متابعة وقياس الضغط والسكر بانتظام.

8- يمكن دهان الجلد بكريمات مرطبة يوميا قبل النوم مساء فى الأيام العادية لمنع الجفاف ما عدا أثناء الإحرام تجنبا لوجود معطرات بها.