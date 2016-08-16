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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، ويكون غائماً جزئياً مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا على بعض المناطق الشمالية مع صباح الغد ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30/35 كم/ساعة بوجه عام ، تصل 40 كم /ساعة أحيانا مع صباح الغد .

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 30 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و دقيقتين مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    42      29              80       25 .
> دبي                        42      28              75       20 .
> الشارقة                   41      31              75       20.
> عجمان                    42      29              70       20.
> أم القيوين                41       28             75        25 .
> رأس الخيمة             42       28             75        20 .
> الفجيرة                   40       32             95       32.
> العين                     45       31              50       10 .
> ليوا                       47      28               80       10 .
> الرويس                  44      29               85       20 .
> السلع                    44       29               90       20.
> دلما                      42      32               85       20 .
> طنب الصغرى          38      31               80       35 .
> طنب الكبرى            38     31               80       35 .
> أبوموسى               38      31               80       35.

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