"التعليم العالى": "تقليل الاغتراب" إلكترونيا ومنع التحويلات الورقية نهائيا

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تحويلات "تقليل الاغتراب" التى تم فتح الباب لها اليوم لطلاب مرحلتى التنسيق الأولى والثانية تتم إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق، مشددًا على إلغاء التحويلات الورقية بكل أشكالها.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تحريات تقليل الاغتراب لا تعنى إعادة تنسيق رغبات الطلاب مرة أخرى، ولكن هى فى حقيقتها لتقليل اغتراب بعض الطلاب ممن جاء نصيبهم فى كليات بعيدة عن مسكنهم وينطبق عليهم شروط التحويلات التى تضعها الوزارة.

وأشار عطا، إلى أن نسبة التحويلات 10 % فقط بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأن التحويلات ستتم إلكترونيًا ولن تكون هناك أية تحويلات ورقية للطلاب المستجدين عن طريق مكتب التنسيق، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بما أقره المجلس الأعلى للجامعات من قواعد بخصوص هذا الشأن.