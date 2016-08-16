أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«باندا» عملاقة تضع توأمين في حديقة حيوانات بالنمسا

Google+ Print
«باندا» عملاقة تضع توأمين في حديقة حيوانات بالنمسا «باندا» عملاقة تضع توأمين في حديقة حيوانات بالنمسا

باندا_أرشيفية

وضعت الباندا العملاقة يانغ يانغ توأمين قبل تسعة أيام في حديقة حيوانات شونبرون بالعاصمة النمساوية فيينا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وأظهرت صور ومشاهد من الحديقة ديسمين صغيرين يرقدان على صدر يانغ يانغ وهي ترقد بدورها على ظهرها.

وقال داجمار شراتر، مدير الحديقة، في بيان، اليوم الثلاثاء، “يبدو أن ديسمين يصرخان ولكننا لم نر سوى ديسم واحد.”

وأضاف “استطاع حراس الحديقة لأول مرة رؤية أحدهما على الشاشة يوم الجمعة.”

ويجري متابعة يانغ يانغ بكاميرات في عرين خاص حتى لا يتم إزعاجها ونادرا ما يُشاهد صغار الباندا لأن أمها تبقيها باستمرار بين كفيها.

ووضعت يانغ يانغ ثلاثة دياسم كلها الآن في الصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي