«باندا» عملاقة تضع توأمين في حديقة حيوانات بالنمسا

وضعت الباندا العملاقة يانغ يانغ توأمين قبل تسعة أيام في حديقة حيوانات شونبرون بالعاصمة النمساوية فيينا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وأظهرت صور ومشاهد بالفيديو من الحديقة ديسمين صغيرين يرقدان على صدر يانغ يانغ وهي ترقد بدورها على ظهرها.

وقال داجمار شراتر، مدير الحديقة، في بيان، اليوم الثلاثاء، “يبدو أن ديسمين يصرخان ولكننا لم نر سوى ديسم واحد.”

وأضاف “استطاع حراس الحديقة لأول مرة رؤية أحدهما على الشاشة يوم الجمعة.”

ويجري متابعة يانغ يانغ بكاميرات في عرين خاص حتى لا يتم إزعاجها ونادرا ما يُشاهد صغار الباندا لأن أمها تبقيها باستمرار بين كفيها.

ووضعت يانغ يانغ ثلاثة دياسم كلها الآن في الصين.