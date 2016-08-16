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سيدة أقصرية تتبرع بـ250 ألف جنيه لصالح مستشفي شفاء الأورمان

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سيدة أقصرية تتبرع بـ250 ألف جنيه لصالح مستشفي شفاء الأورمان سيدة أقصرية تتبرع بـ250 ألف جنيه لصالح مستشفي شفاء الأورمان

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

تبرعت سيدة من محافظة الأقصر، بـ250 ألف جنيهًا لصالح مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال المحافظة .

وقال بيان للمستشفي اليوم الثلاثاء ،إن السيدة تبرعت بربع مليون جنيه لكفالة غرفة كاملة  من غرف العلاج بالمستشفى كصدقة جارية على روح شقيقها الذي توفاه الله.

وقدم مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، الشكر لفاعلي الخير بالأقصر معتبرًا أن دعم فاعلى الخير بالأقصر بجانبه أهميته في استكمال إنشاءات المستشفى، واستمرار العمل في تقديم أفضل خدمة طبية علاجية في العالم لمرضى السرطان بالمجان- يمثل دعمًا معنويا كبيرا لجميع فريق العمل؛ من أجل رفع المعاناة عن مرضى السرطان في النطاق الجغرافي الذي يخدمه المستشفى.

ويأتي تبرع السيدة الأقصرية بهذا المبلغ ليضاف إلى حجم المساهمة الكبير من أهالي الخير من سكان الأقصر بمختلف أطيافهم، ومن مختلف مراكز المحافظة، والذى انطلق مع وضع حجر الأساس لهذا الصرح الطبي الكبير، وتواصل طوال شهور إنشاء المرحلة الأولى، ويستمر بشكل يومي.

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