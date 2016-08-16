قصي خولي في مشاهير أونلاين: شغف كبير بـ «إنستقرام» وحضور خجول على باقي المواقع

يحلّ النجم قصي خولي ضيفاً على زاوية مشاهير أونلاين Celebrities Online الأسبوعية في مجلة "سيدتي". فماذا كشفت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به عن شخصيته؟

«إنستقرام» @ kosaikhaulii

سوف يقارب «إنستقرام» النجم السوري قصي خولي المليون متابع بعد فترة قصيرة، وهو بدوره يتبع حوالي 271 شخصاً معظمهم وسائل إعلام ومن بينهم حساب «سيدتي نت» على «إنستغرام»، إضافة إلى زملائه من نفس المهنة.

من أكثر الصور التي حازت على نسبة «لايك» هائلة، صورة قصي مع الممثلة نادين الراسي خلال قيامه بالترويج لمسلسل «جريمة شغف»، وتبدو الصورة في قمة العفوية حيث كانا يقومان بنفس الحركات وحصدت حوالي 27 ألف «لايك».

كذلك حصدت صورة أخرى نشرها قصي عبر «إنستقرام» حوالي 22 ألف لايك وهي باللونين الأبيض والأسود.



«سناب شات» kosaikhawli

انضمّ قصي إلى «سناب شات» منذ فترة قصيرة جداً، وهو يقوم بإشراك متابعيه ببعض اللقطات التي يقوم بتصويرها من كواليس أعماله، أو خلال قيامه برحلة في سيارته مع صوت الموسيقى.

«تويتر» @kosai1khauli

على حسابه على «تويتر»، قام قصي بوضع صورة له تجمعه مع أبطال مسلسل «جريمة شغف» ولا زال يضعها رغم انتهاء عرض حلقات المسلسل. يملك قصي على «تويتر» حوالي 398 ألف متابع وهو بدوره يلحق بحوالي 349 شخصاً معظمهم من أهل الصحافة وزملائه في مهنة التمثيل.

ويبدو أن حساب النجم على «تويتر» ينشر تلقائياً ما يتم نشره عبر صفحته على «فيسبوك» لتشابه البوستات ونشرها في نفس الوقت إن صح القول. لا يدخل قصي في أي جدال على «تويتر» مع أحد، وهذا يدلّ على أنه ليس هو من يقوم بنفسه بنشر البوستات وهناك أدمن مسؤول عن الصفحة بتوجيه وإشراف من قصي.

«فيس بوك» @ kosaikhauliiOfficialpage

بالعودة إلى صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالنجم السوري قصي نجدها تتضمّن معظم البوستات التي يتم نشرها عبر “إنستقرام» مع فارق بسيط، حيث يبدو أن هناك أدمن لهذا الحساب وليس قصي من يشرف بيده على الصفحة، ويبلغ متتبّعو قصي عبر صفحته حوالي 771 ألف معجب. ومن أكثر الصور التي حازت على عدد «لايكات» صورة له باللونين الأبيض والأسود، حوالي 7 آلاف «لايك».

ومن الصور التي أبدى قصي إعجاباً بها هي صورة مرسومة له من أحد معجبيه قام بنشرها منذ فترة وشكر صاحبها وحازت على أكثر من 2000 «لايك».

يوتيوب @ kosaikhauliiOfficialpage

كذلك انضمّ قصي إلى «يوتيوب» من جديد، وقام بنشر كل الحلقات الخاصة بمسلسل «جريمة شغف». ولا زال فيديو عبارة عن تحية إلى «الخوليين» من قصي هو الرئيسي على صفحة «يوتيوب» ولكنه منذ العام 2015، إضافة إلى أن قصي يحرص على نشر أهم المقابلات الصحفية والإطلالات التلفزيونية التي يطلّ بها.

خلاصة: يمكن القول إن قصي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين ولاسيما في صفوف النساء، وكذلك الكثير من الممثلات يتمنّين التمثيل معه، وهو يسرق الأضواء في أي عمل يشارك فيه وبات له بصمة كبيرة على الساحة التمثيلية العربية.

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