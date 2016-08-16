في_إفريقيا - الكاف يختار 3 لاعبين من الزمالك في تشكيل الجولة الخامسة من دوري الأبطال

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي 3 لاعبين من الزمالك ضمن تشكيلته لأفضل 11 لاعبا من الجولة الخامسة لتصفيات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تفوق بنتيجة 1-0 على ضيفه إنيمبا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري الأبطال ليتأهل رسميا لنصف نهائي البطولة.

وجاء ضمن التشكيل باسم مرسي مهاجم الزمالك الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء وأيمن حفني صانع ألعاب الفارس الأبيض، وأحمد الشناوي حارس عرين القلعة البيضاء.

كما ورد ضمن التشكيل يوسف رابح ومرتضى فال وعبد العظيم خضروف وفابريس أونداما من الوداد البيضاوي المغربي الذي تفوق بنتيجة 2-1 على ضيفه أسيك ميموزا ضمن منافسات نفس الجولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (الزمالك)

الدفاع: أداما بين بانه (زيسكو يونايتد) – يوسف رابح (الوداد) – مرتضى فال (الوداد) – كونان نجوان (أسيك)

الوسط: أيمن حفني (الزمالك) – عبد العظيم خضروف (الوداد) – جون تشانجاندو (زيسكو)

الهجوم: فابريس أونداما (الوداد) – باسم مرسي (الزمالك) – جيسي وير (زيسكو)