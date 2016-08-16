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بيلا ثورن تنفصل عن حبيبها

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الثلاثاء 16-08-2016 14:15

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على علاقة الحب التي جمعتهما، انفصلت النجمة بيلا ثورن Bella Thorne عن حبيبها النجم غريغ سولكن Gregg Sulkin.

 

وقد ذكر الثنائي في بيان لهما نشر في المجلات العالمية أن جدولي أعمالهما جعلا رؤيتهما لبعضهما صعبة، فقرّرا الانفصال.

 

وجاء في البيان: "بعد الكثير من التفكير والبحث الروحي، اتخذنا قراراً صعباً، وهو إنهاء علاقتنا ".

 

وتابع الثنائي: "سوف نحبّ بعضنا إلى الأبد، ونحافظ على الاحترام المتبادل. لقد اصبحنا أفضل على المستوى الشخصي بفضل الوقت الذي أمضيناه سوياً".

 

يذكر أن علاقة بيلا ثورن البالغة من العمر 18 عاماً وحبيبها غريغ سولكن البالغ من العمر 24 عاماً بدأت في شهر مايو/أيار من عام 2015.

 

 

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