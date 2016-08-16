راشد الماجد يغني لحبيبته: "أحتاج لك"

أكدت مصادر مقربة من الفنان راشد الماجد لـ"سيِّدتي نت"، أنه بصدد طرح أغنية "سنجل" جديدة بعنوان "أحتاج لك" من كلمات خالد البذال وألحان حمد القطان، ويقول مطلعها:

أحتاج لك حاجة غريب للأوطان

ضاعت حياته بين ديرة وديرة

وتأتي ترتيبات طرح هذه الأغنية بعد مضي ما يقارب الشهر على إصدار أغنية "الليل والناس" من كلمات فائق عبدالجليل وألحان طلال، ويبدو أن "سندباد الأغنية الخليجية" بات ينتهج خطة جديدة عبر زيادة نشاطه الفني بطرح الأغاني بشكل منفرد، واتضح ذلك جلياً لمحبيه خلال عام 2016، والذي أصدر فيه حتى الآن 7 أغانٍ، إضافة إلى أغنيات مسلسل "الدمعة الحمراء"، وكانت البداية مع أغنية "ضيا شمسي" من كلمات همس المشاعر وألحان طارق المقبل، ثم طرح أغنية "أحلى عذاب" من كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان ياسر بو علي، ثم "ولا عليا" من كلمات قوس وألحان ياسر بو علي، وبعدها أصدر أغنية "يا غالي الناس" من كلمات ساري وألحان أحمد الهرمي، وأغنية "الغرام الراقي" للشاعر سعد المسلم وألحان فهد الناصر، أعقبها بـ "مثل قلبك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان نواف عبدالله.

وتوج نشاطه الفني بالوقوف على مسرح مركز التجارة العالمي في دبي في حفلة كبيرة بعد غياب استمر لمدة 7 أعوام، وحضرها ما يزيد عن 5 آلاف مشاهد.