اختفاء طالبة أزهرية بالمنوفية..والأب يحرر محضرًا بوقوف شاب وراء الواقعة

حرر مهندس زراعى اليوم الثلاثاء، محضرًا بمركز شرطة الباجور، لتغيب نجلته عن المنزل، متهمًا أحد الأشخاص بتحريضها على الاختفاء لوجود علاقة عاطفية بينهما.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور، يفيد بقيام المدعو “ص . م .ع . ع”، 49 سنة، مهندس زراعى، ومقيم بدائرة المركز، بغياب نجلته “أسماء”، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، ومقيمة بذات العنوان عن المنزل منذ ثلاث أيام.

وأدلى الأب بأوصاف ابنته، واتهم “ع . أ ” لا يعلم باقى اسمه ، والمقيم بدائرة المركز ” لم يستجوب “، بتحريضها على الغياب، لوجود علاقة عاطفية بينهما، وتم اتخاذ إجراءات النشر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5203 إداري مركز الباجور لسنة 2016.