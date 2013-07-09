من الفنانة الأكثر أناقة في مهرجان جرش الـ28؟

أوّل الفنانات المشاركات في أمسيات مهرجان جرش الدوليّ الـ28 لعام 2013 كانت الفنّانة اللبنانيّة كارول سماحة التي فاجأت الجمهور بطلّتها الأنيقة المحتشمة، بارتدائها فستان سواريه أحمر مزيّناً عند الخصر بحزام ذهبيّ عريض تتوسّطه وردة كبيرة. ولم تلفت طلّتها هذه الأنظار كثيراً، عكس مواطنتها الفنانة اللبنانية الملقّبة في الأردن بـ"فراشة الفنّ العربيّ" نانسي عجرم التي أثارت الاهتمام الجماهيريّ والإعلاميّ معاً أكثر من كارول، بفضل طلّتها الرومانسية الناعمة واختيارها الذكيّ لفستان سواريه حريريّ أبيض اللون رومانيّ الطرز، زاد من جماله وألقه ارتداؤها سواراً رومانيّاً ذهبيّاً عريضاً وحزاماً ناعماً، توافق تماماً مع تصميم الفستان الذي ربّما صمّم خصيصاً لها لتضيء بأناقتها التاريخيّة الرومانسيّة اللافتة المسرح الجنوبيّ الرومانيّ الأثريّ العتيق الذي بدت فيه حسب وصف الصحافة الأردنية أميرة أغريقيّة في منتهى الجمال والرقة والأنوثة.

وكعادتها، أطلّت شمس الغنية اللبنانيّة والعربيّة، نجوى كرم، بأناقة لافتة وعالية المستوى في الأمسية الغنائيّة النسائيّة الثالثة، بفستان سواريه ذهبيّ اللون، مرسوم عليه شكل وردة، أشبه ما تكون بالشّمس، وتتفرّع منها سنابل القمح الخيرة، فأثبتت أنّ ذوقها الأنيق ينضج يوماً بعد آخر ولا يتراجع، بالرّغم من اختيارها حلقاً غير مناسب على ما يبدو، وشغل بالها طوال الحفلة وأتعبها. وكانت تضبط وضعه على أذنيها من فترة إلى أخرى طوال الوقت. ومع ذلك، تظلّ نجوى كرم مميّزة باختياراتها، وسيظلّ عطر أناقتها يسعد الناظرين قبل أن تسعد هي السامعين بصوتها وفنّها.

بينما كانت طلّة الفنانة اللبنانية دينا حايك في الأمسية الرابعة صارخة ولافتة بفستانها السواريه الأصفر الحريريّ الناعم الذي أضفى على طلّتها أنوثة بالغة، توحّدت مع أدائها الرومانسيّ لأغانيها في أولى طلاتها الفنيّة في مهرجان جرش.

وبعدما لفتت سوبر ستار العرب ديانا كرزون الأنظار إليها، في العام الماضي، بأناقتها البيضاء التي كشفت زيادة ملحوظة في وزنها، ارتدت هذا العام في الأمسية الفنية النسائيّة الخامسة فستان سواريه أسود جميلاً وبسيطاً وكلاسيكيّاً، أبرز رشاقتها الجديدة المختلفة والجميلة التي قوبلت بإعجاب كلا الجنسين من معجبيها، وزادتها العباءة الأردنيّة حين ارتدتها في الحفلة أناقة وجمالاً، تجاوزت فيهما طلّة العام الماضي، وأثبتت خلالها ديانا كرزون قدرتها على تنويع طلاتها والظهور بشكل لافت وأنيق، إن أرادت، وإن تخلّت ـ ولو لبرهة ـ عن صرعات الأناقة الغربية التي من الصعب على جمهورها الأردنيّ والعربيّ تقبّلهما منها، كما يتقبّلهما من الفنّانات العالميّات.



<a href="http://polldaddy.com/poll/7237331/">فمن منهنّ تستحقّ لقب الفنانة الأكثر أناقة في مهرجان جرش الدولي الـ28؟</a>