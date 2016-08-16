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وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية بـ"أسيوط وقنا" الجديدتين أكتوبر المقبل

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وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية بـ"أسيوط وقنا" الجديدتين أكتوبر المقبل وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية بـ"أسيوط وقنا" الجديدتين أكتوبر المقبل

>كتب محمد الجالى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجهود الجارية لإنشاء عدة مدن جديدة، ولاسيما فى عدد من محافظات الصعيد، حيث أوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح الوحدات السكنية بمدينتى أسيوط وقنا الجديدتين فى شهر أكتوبر المقبل، بينما سيتم طرح الوحدات التابعة لمدينتى المنيا وبنى سويف الجديدتين خلال شهر نوفمبر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح اليوم، الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية.

 

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الدراسات الجارية لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية على المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.


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