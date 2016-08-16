مشاريع كهرباء في عجمان بـ 450 مليون درهم والانتهاء 2018

كشف محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في تصريح لـ «البيان» أن الهيئة ستنفذ عدداً من المشاريع الكهربائية في عجمان ضمن مشاريع المرحلة الثالثة، منها إنشاء 3 محطات نقل رئيسية في منطقة الجرف والتلة ومدينة الإمارات بكلفة 450 مليون درهم شاملة أسعار الكابلات الخاصة بربط المحطات اضافة إلى إنشاء محطتي توزيع 33/‏11 ك.ف. في منطقة الصناعية والصفية شاملة أسعار الكابلات الخاصة بربط المحطتين بتكلفة 150 مليون درهم، ومتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2018.

ولفت صالح إلى أن هناك الكثير من المشاريع الجاري تنفيذها في عجمان منها: إنشاء وتوسعة محطات فرعية في مناطق مختلفة في الإمارة عدد 2 محطة بسعة 75 ميغا فولت امبير لكل محطة، وهي محطة عجمان الرئيسية ومحطة مصفوت، والمتوقع إنجازها ديسمبر من العام الجاري، اضافة إلى محطات قائمة سيتم توسعتها، هي المنامة والمتوقع تشغيلها الشهر الجاري ومحطة عجمان الصناعية -2 والمتوقع تشغيلها أيضا في ديسمبر 2016، ومحطة مشيرف -2 المتوقع تشغيلها في نوفمبر 2106، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحطات والكابلات المغذية لها 105 ملايين درهم، مبينا أن ذلك العمل يعد خطوة إيجابية لرفع كفاءة الشبكة وجعلها أكثر استيعاباً للأحمال في إمارة عجمان.

تحسين الخدمات

وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ان الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة على توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، والسعي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين على جميع المستويات ولا سيما في توفير التيار الكهربائي وإمدادات المياه، مبينا أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حريصة على تفعيل التعاون والمشاركة مع كل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاستفادة من تنمية الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بضرورة استخدام الطاقة الاستخدام الأمثل والحفاظ عليها وعدم الإسراف فيها حتى نعيش في بيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون.

مجابهة التنامي

وأضاف صالح أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشاريعها في قطاعي الكهرباء والماء في المناطق الشمالية لمجابهة الطلب المتنامي عليها، والمساهمة في تنفيذ الأجندة الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن رؤية الإمارات 2021، كما أن هذه المشاريع الحيوية ستواكب التطور العمراني والحضاري لإمارات الدولة، وتسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين إليها، وستشجع المواطنين على إيجاد فرص استثمارية جديدة، وأن الهيئة تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات وتحرص على توفيرها لجميع المستهلكين في مختلف المناطق.

إنجاز محطات

وبين صالح أن الهيئة انجزت الأعمال في تشغيل محطة التوزيع الجديدة في الجرف 3 بسعة 75 ميجا فولت أمبير في منطقة الجرف السكنية في ديسمبر 2015، وتوسعة في 6 محطات توزيع وهي النعيمية، الرميلة، الراشدية، عجمان الرئيسية، الجرف الصناعية والحليو، وتم الانتهاء من استبدال جزء من الخط الهوائي 132 ك ف إلى كابل ارضي الذي يربط بين محطة عجمان الرئيسية في مدينة عجمان ومحطة أم القيوين الرئيسية في مدينة أم القيوين، وتم أيضا تمديد كابلات ضغط 33 ك.ف بطول 74 كيلومتراً. لافتا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأعمال بلغت 133 مليون درهم، مبينا أن كافة تلك المشاريع سترفع من كفاءة الشبكة وجعلها أكثر استيعابا للأحمال في عجمان بشكل عام، وبشكل خاص في منطقة الجرف والنعيمية والراشدية والرميلة والحليو.