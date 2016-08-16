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أسماء مواليد للإناث مستوحاة من المجوهرات

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الثلاثاء 16-08-2016 11:38

لا توجد امرأة على وجه الأرض لا تهوى المجوهرات والأحجار الكريمة، ولا تحب التزين بالذهب والتحلي بالفضة، ولذلك فهي تحرص على أن تختار اسماً لمولودتها القدمة يكون مستوحياً من المجوهرات والأحجار لأن مولودتها ستكون أغلى منها بكثير.

" سيدتي نت" جمعت لك هذه الأسماء المستوحاة من أغلى ما تحب النساء:


• لوليا: من اللؤلؤ ويعني الدانة.


• لوجين: الفضة السائلة.


• زمردة: وهو حجر كريم غالي الثمن.


• فيروز: وتختاره الأمهات اللواتي يحببن اللون الأزرق ويرين أنه يدفع العين والحسد.


• ياقوتة: قطعة من الحجر الثمين وهو الياقوت.


• دانة: جوهرة كبيرة.


• أثير: جوهرة السيف وبريقه.


• كريستالة: نسبة إلى حجر الكريستال.


• جيما: وهو الترجمة العربية لكلمة إيطالية تعني الحجر الكريم.


• آجات: وهو العقيق باللغة الإنجليزية.


• أمبار: وهو الترجمة الانجليزية لحجر العنبر.


• أوبال: وهو حجر الأمل والحظ السعيد عند الرومان.


• ماسة: وهو طبعاً مستمد من الألماس.


• بيرال: وهو اللؤلؤ


• أكوامارين: وهو حجر الزبردج.


• أزميرلادا: وهو حجر الزمرد.


• روبي: وهو حجر الياقوت الأحمر الداكن.

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