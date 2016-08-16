أفضل طريقة لتصوير الأطفال

صور الأطفال ترصد مراحل نموهم وتخلد ذكرى وتسجل مواقف طريفة، ولأن الصور تمثل للكثير من الآباء أهمية كبيرة، قدمت رابطة التصوير الفوتوغرافي الألمانية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقراً لها نصائح لهواة التصوير لالتقاط صور جميلة ورائعة للأطفال كالآتي:

• التقاط الصور من منظور مستوى العين، حيث ينبغي الارتكاز على الركبة أو الجلوس على الأرض عند التصوير، وليس التقاط الصورة من أعلى.

• ضبط سرعة الغالق بحيث تكون قصيرة بما يكفي لتجميد حركات الأطفال، وأضح الخبراء أن هذه السرعة عادةً تكون في نطاق يتراوح بين 1/60 أو 1/125 ثانية.

• بالنسبة للأطفال كثيري الحركة والنشاط يمكن اختيار سرعة 1/250 ثانية.

• إذا كانت الكاميرا مزودة بوضع رياضي، فذلك يفيد كثيراً لالتقاط صور الأطفال أثناء تحركاتهم السريعة، علاوة على أنه يمكن تفعيل وضع الصور المتتابعة، حيث أنه يزيد من فرص الحصول على أفضل اللقطات.

• إذا ظهرت علامات الخجل على وجوه الأطفال أو إذا لم تكن لديهم رغبة في التصوير، فتنصح الرابطة المصور بتقبل هذا الأمر وتأجيل التقاط الصور.

• وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً الذين يخجلون من الوقوف أمام الكاميرا يمكن للمصور التغلب على هذه المشكلة من خلال إظهار الصور التي تم التقاطها لهم أو أن يطلب منهم تجريب استعمال الكاميرا بأنفسهم.

• يمكن استعمال عدسات الزووم لالتقاط الصور من مسافة أبعد، وذلك حتى لا تتسبب الكاميرا في إزعاج الأطفال.