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إحالة زائرة آسيوية إلى المحكمة لإهانتها موظفاً في مطار دبي

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إحالة زائرة آسيوية إلى المحكمة لإهانتها موظفاً في مطار دبي إحالة زائرة آسيوية إلى المحكمة لإهانتها موظفاً في مطار دبي

أحالت النيابة العامة في دبي زائرة من دولة آسيوية إلى محكمة الجنح بسبب تلفظها بعبارات مسيئة على موظف عامل في مطار دبي الدولي، واعتدت على خصوصيته بأن استخدمت هاتفها النقال لأخذ صور للمجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددت بنشرها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت جنحتي سب موظف عام أثناء تأديته لأعمال وظيفته والاعتداء على خصوصية شخص باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمة، وبينما كان المجني عليه على رأس عمله في مطار دبي الدولي، قصدت المكتب الذي يعمل به وهي غاضبة وتحدثت إليه عن مشكلة بينها وبين شركة الطيران، فشرح لها بأنهم ليسوا الجهة المختصة لمعالجة المسألة، فأبدى المجني عليه تعاونه معها من خلال طلب شخص من الجهة المعنية للنظر في شكوى المتهمة، فحاول الأخير مساعدة المتهمة بيد أنه لم يتمكن من الوصول معها إلى حل مرضٍ، مما زاد غضبها وتلفظت بعبارات مسيئة.

و لم تكتفِ بذلك بل قامت بتوجيه هاتفها النقال نحو المجني عليه وزميله قاصدة بذلك التقاط صور لهما، وصرحت علانية بأنها تريد وضعها على موقع التواصل الاجتماعي الـ (فيسبوك) تعبيراً عن حنقها.

وبالتحقيقات بنيابة بر دبي بالنيابة العامة، اعترفت المتهمة بأنها خرجت عن شعورها بسبب الخلاف الذي حصل بينها وبين شركة الطيران فعادت إلى المجني عليه وهو غير معني بالأمر، وتلفظت بتلك العبارات المسيئة، والتقطت صورة له، وذلك لوضعها في صفحتها على (الفيسبوك) معللة بحقها في حرية التعبير وحريتها الشخصية في التقاط الصور لأيٍّ كان. وعليه تم إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح ومعاقبتها وفقاً لمواد الاتهام.

ونوهت نيابة بر دبي إلى أن على جميع الأفراد من مقيمين وزائرين احترام أفراد الوظيفة العامة وحل مشاكلهم بالتفاهم وبطريقة حضارية بعيداً عن أساليب الضغط واستخدام ألفاظ غير مناسبة، وكما أوضحت نيابة بر دبي أن القوانين قد حمت الأفراد من إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة أو غيرها في انتهاك خصوصية الأشخاص وتصويرهم في أماكن خاصة والاعتداء على خصوصياتهم أو التهديد باستخدام تلك الوسائل في التهديد أو التشهير.

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