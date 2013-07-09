بركات الفرا: لا صحة لأنباء منع الفلسطينيين من دخول مصر

كتب : بهاء الدين محمد منذ 51 دقيقة

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، أنه لا صحة لما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد.

وتؤكد السفارة أنه، بناء على ما أبُلغت به من قبل مسؤولي مطار القاهرة الدولي أن إجراءات الدخول إلى جمهورية مصر العربية المتعارف عليها ما زال يعمل بها، وأن الفئة العمرية من الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18: 40 عاما هم فقط من بحاجة إلى تأشيرة دخول حتى لو كانوا بصحبة عائلاتهم. وأن مواعيد العمل في أقسامها المختلفة خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وأضاف بيان السفارة الصادر اليوم: "تنتهز سفارة فلسطين في القاهرة وعلى رأسها السفير الدكتور بركات الفرا، وكوادرها وموظفيها الفرصة لتهنئة أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والشعب المصري الشقيق والأمة الإسلامية كافة بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".