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إحالة 116 إرهابيًا إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بالاتصال بـ«داعش»

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إحالة 116 إرهابيًا إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بالاتصال بـ«داعش» إحالة 116 إرهابيًا إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بالاتصال بـ«داعش»

النيابة العامة

مراسل «ONA»:

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، 116 إرهابيًا إلى النيابة العسكرية، للتحقيق في اتهامهم بالاتصال بتنظيم “داعش”، وتورطهم في التخطيط لشن عمليات إرهابية كبرى وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون في القضية ” ارتكاب جرائم تأسيس، إدارة، وعضوية جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالهم، وحيازة مطبوعات، ومنشورات تحرض على العنف، استحلال دماء العاملين في مؤسسات الدولة، التخطيط لقلب نظام الحكم، تخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، فضلًا عن القتل العمد والشروع في القتل”.

 

 

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