أجدد صبغات الشعر الأومبريه على طريقة النجمات

عادت موضة الشعر الأومبريه بقوة، وتطوّرت تقنيات تطبيقها لتناسب الوجه. إذا كنت من محبّات التغيير، فستحتاجين إلى اعتماد بعض الخصلات الفاتحة داخل شعرك. إليك ـ في هذا الموضوع ـ طرق النجمات في صبغ الأومبريه، بحسب لون شعرهن وشكل وجههن. تابعي الصور، واختاري اللوك المناسب لك:

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سلمى حايك SALMA HAYEK: انتقلت بالأومبير من الأسود، فالبني الطبيعي، إلى الكستنائي الدافئ.

JOURDAN DUNN: شعرها مصبوغ باللون البني من الأعلى، ويتّجه تدريجياً ليُصبح أشقر عند الأطراف.

إيما ستون: صبغت شعرها بطريقة متدرّجة من الأحمر عند الجذور إلى الفراولة الشقراء عند النهايات.

هادجنز فانيسا: اعتمدت ألواناً متباينة جداً، إذ صبغت جذور الشعر باللون الأسود، وانتقلت إلى البنيّ الفاتح، لتصل إلى اللون البلاتينيوم عند الأطراف.

صوفيا فيرجارا: هي مثال لمحبّات الأومبير الأشقر الكلاسيكي.

كيرنان شيبكا: تعتمد طريقة الأومبريه النصفي.

لورين كونراد: من أجمل طرق الأومبريه الطبيعي بتموّجات واضحة ولامعة.

CIARA: اعتمدت أسلوب الأومبير الأشقر الذي يطوّل الوجه. إذا كنت تعانين من الوجه المبروم ننصحك بصبغ شعرك على هذا الشكل لتنحيف الوجه وتطويله.

إليزابيث أولسن: هذا الأومبريه مناسب جداً لصاحبات الشعر الخفيف، إذ إنه يمنح الشعر الكثافة اللازمة، ولا سيما بعد تسريح الشعر على شكل تموّجات عريضة.

روزي هنتنغتون وايتلي: استخدمت الأومبريه الذي يساعد على الانتقال بسلاسة من الرمادي الطبيعي إلى الأشقر .

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