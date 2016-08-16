أجدد صبغات الشعر الأومبريه على طريقة النجمات
الثلاثاء 16-08-2016 15:58
عادت موضة الشعر الأومبريه بقوة، وتطوّرت تقنيات تطبيقها لتناسب الوجه. إذا كنت من محبّات التغيير، فستحتاجين إلى اعتماد بعض الخصلات الفاتحة داخل شعرك. إليك ـ في هذا الموضوع ـ طرق النجمات في صبغ الأومبريه، بحسب لون شعرهن وشكل وجههن. تابعي الصور، واختاري اللوك المناسب لك:
سلمى حايك SALMA HAYEK: انتقلت بالأومبير من الأسود، فالبني الطبيعي، إلى الكستنائي الدافئ.
JOURDAN DUNN: شعرها مصبوغ باللون البني من الأعلى، ويتّجه تدريجياً ليُصبح أشقر عند الأطراف.
إيما ستون: صبغت شعرها بطريقة متدرّجة من الأحمر عند الجذور إلى الفراولة الشقراء عند النهايات.
هادجنز فانيسا: اعتمدت ألواناً متباينة جداً، إذ صبغت جذور الشعر باللون الأسود، وانتقلت إلى البنيّ الفاتح، لتصل إلى اللون البلاتينيوم عند الأطراف.
صوفيا فيرجارا: هي مثال لمحبّات الأومبير الأشقر الكلاسيكي.
كيرنان شيبكا: تعتمد طريقة الأومبريه النصفي.
لورين كونراد: من أجمل طرق الأومبريه الطبيعي بتموّجات واضحة ولامعة.
CIARA: اعتمدت أسلوب الأومبير الأشقر الذي يطوّل الوجه. إذا كنت تعانين من الوجه المبروم ننصحك بصبغ شعرك على هذا الشكل لتنحيف الوجه وتطويله.
إليزابيث أولسن: هذا الأومبريه مناسب جداً لصاحبات الشعر الخفيف، إذ إنه يمنح الشعر الكثافة اللازمة، ولا سيما بعد تسريح الشعر على شكل تموّجات عريضة.
روزي هنتنغتون وايتلي: استخدمت الأومبريه الذي يساعد على الانتقال بسلاسة من الرمادي الطبيعي إلى الأشقر .
تابعي الصور، لمزيد من الأفكار.