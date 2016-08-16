أجمل تصميمات أحذية الكاحل لتستقبلي بها فصل الخريف!

جميعنا نحتار في اختيار الأزياء والاكسسوارت المناسبة في فصل الخريف، حين يأتي بعد انقضاء صيف طويل تعوّدنا فيه على ارتداء الأزياء الخفيفة والصنادل المريحة، وقبل الشتاء الذي سنرتدي فيه الأزياء الثقيلة والأحذية المحشوّة بالفرو لتؤمّن لنا الدفء اللازم. لكن للخريف، كما للصيف والشتاء، أزياؤه الخاصة كذلك.

اختاروا صاحبة القبعة الأجمل بين نجمات العالم العربي

ولعلّ قطعة الاكسسوار الأكثر أهمية في فصل الخريف هي أحذية الكاحل، التي تجمع في تصميمها بين الحذاء النسائي الناعم وبين الجزمة الشتوية، والتي تُعتبر مثالية لأيام الخريف المعتدلة البرودة.

وفي كلّ موسم، يقدّم مصمّمو الأزياء والاكسسوارت أجمل الموديلات من أحذية الكاحل. وهذا الموسم أيضاً لم يكن استثناءً، فشاهدنا ضمن مجموعات الخريف أجمل التصميمات التي تنوّعت من ناحية ألوانها وقصّاتها والموادّ المصنوعة منها.

وقد تدرّجت ألوانها بين البني، والعسلي، والرمادي، والأسود، والأحمر الداكن وأحياناً المزركش. أمّا بالنسبة إلى قصّاتها فشاهدنا منها الكعوب العالية الرسمية والكعوب المنخفضة العملية. وفي ما يتعلّق بالموادّ فقد شملت الجلود الطبيعية، والأقمشة الشتوية مثل المخمل أو الشاموا، وبعض التصميمات زيّنت بالاكسسوارت المعدنية أو بأقمشة أنثوية مثل الشيفون والدانتيل.

وقد شاهدنا أجمل التصميمات لدى كلّ من "غوتشي" Gucci، "وتوم فورد" Tom Ford، و"جيمي شو" jimmy Choo، و"كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، و"بالنسياغا" Balencaiga، و"صوفيا ويبستر" Sofia Webster وغيرهم.

شاهدي المجموعة المميزة التي انتقيناها لك اليوم، واختاري منها التصميمات التي تعجبك والتي تناسب ذوقك وإطلالاتك الخريفية الأنيقة.