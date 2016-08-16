أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اكتشفي معنا مجموعة Tommy X Gigi

Google+ Print

الثلاثاء 16-08-2016 13:56

تصدرت العارضة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد Gigi Hadid عناوين المجلات في الشهور الماضية، فعدا عن كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء، أضافت جيجي تصميم الأزياء إلى مهاراتها، وتعاونت مع المصمم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger في مجموعة خاصة ستطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وضمَّت هذه المجموعة تصاميم متنوعة من الملابس اليومية، والأحذية، والإكسسوارات، وصوَّرت فيها ستايل الفتاة العصرية الأنيقة. جدير بالذكر، أن هذه المجموعة ستعرض خلال أسبوع الموضة المقبل في نيويورك. ونعرض لك هنا الصور الأولى منها، فشاهديها وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي