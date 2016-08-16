اكتشفي معنا مجموعة Tommy X Gigi

تصدرت العارضة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد Gigi Hadid عناوين المجلات في الشهور الماضية، فعدا عن كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء، أضافت جيجي تصميم الأزياء إلى مهاراتها، وتعاونت مع المصمم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger في مجموعة خاصة ستطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وضمَّت هذه المجموعة تصاميم متنوعة من الملابس اليومية، والأحذية، والإكسسوارات، وصوَّرت فيها ستايل الفتاة العصرية الأنيقة. جدير بالذكر، أن هذه المجموعة ستعرض خلال أسبوع الموضة المقبل في نيويورك. ونعرض لك هنا الصور الأولى منها، فشاهديها وشاركينا برأيك.