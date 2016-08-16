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النيابة عن متهمي «اغتيال هشام بركات»: «يلاقوا معاملة حسنة ولم نملى عليهم أية اعترافات»

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النيابة عن متهمي «اغتيال هشام بركات»: «يلاقوا معاملة حسنة ولم نملى عليهم أية اعترافات» النيابة عن متهمي «اغتيال هشام بركات»: «يلاقوا معاملة حسنة ولم نملى عليهم أية اعترافات»

أرشيفية

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد،اليوم الثلاثاء، لاعترافات أحد المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ويدعى ابو القاسم أحمد على يوسف.

وجاءت اعترافات المتهم، أنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية، حتى قبل الفض، وكان مسئول عن الحراك الطلابى داخل الجامعة، ونظم إضراب طلاب لعدم دخول الامتحانات.

وقال إنه تواصل مع الهارب إلى تركيا، يحيى موسى، عن طريق النت، وكان اسمه الحركى “خالد”، وكلفنا باستهداف ضباط الشرطة والجيش.

وعقب انتهاء مقطع الفيديو أمرت المحكمة بإخراج المتهم، وسألته المحكمة عن اعترافاته، فأجاب انها جاءت نتيجة تحت الإكراه والتعذيب، حتى أن عينه اليمين يكاد لايرى بها من شدة التعذيب.

وأثناء ذلك قال أحد اعضاءهيئة الدفاع، إن النيابة على علم بذلك التعذيب، إلى أن اعترض ممثل النيابة العامة على ما أبداه الدفاع، عن علم النيابة بتعذيب المتهمين، وطالب باتخاذ اجراءات قانونية ضده، مشيرًا إلى أن المتهمين يلاقوا معاملة حسنة، ولم تملى عليهم اعترافاتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي ،بمنطقة الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

 

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