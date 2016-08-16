أسماء مصطفى : تصريحات ترامب الأخيره أثبتت قوة مصر في الشرق الأوسط بأكمله

علّقت الإعلامية أسماء مصطفى على تصريحات دونالد ترامب المرشح لرئاسة الجمهورية الأمريكية، بشأن التعاون من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب والتطرف، واصفةً إياها بـ”الغريبة جداً”.

تابعت “أسماء” تصريحاتها في حلقة اليوم، الثلاثاء من برنامج نهار جديد الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أن تلك التصريحات أثبتت قوة مصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله، كما أكّدت جدارتها في محاربة الإرهاب، الذي أشار الرئيس السيسي دوماً إلى خطورته وأنه لا حدود له.

وأضافت مذيعة النهار أن هناك عدة تساؤلات تكتنف هذه التصريحات، فهل يدل ذلك على أن السياسة الأمريكية ستشهد تغيراً كبيراً تجاه منطقة الشرق الأوسط، حال فوز ترامب بالرئاسة، أم كانت رسالة طمأنينة للشعب الأمريكي بعد القلق العالمي الذي انتشر مؤخراً من فكرة الإرهاب.

لكن الرسالة الأوضح، هي أن قوة الشرق الأوسط متمثلة هنا في مصر، والتي تحارب الإرهاب “لوحدها” منذ سنوات، وبالتالي أصبح لديها خبرة في مواجهة الإرهاب، تمكنها من مساعدة دول العالم الأخرى في التصدي لمثل هذه التنظيمات.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب أعلن عن التخلي عن سياسة بناء الدول، وأشار إلى العمل مع حلف الأطلسي والتعاون مع إمكانية التعاون مع روسيا لدحر داعش، لافتاً إلى ضرورة دحر ما سمّاه “الإسلام الراديكالي” والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي والعمل مع الأصدقاء في الشرق الأوسط بمن فيهم إسرائيل، لتحقيق هذا الهدف لكنه شدّد على التعاون “مع ملك الأردن عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي