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إصابة 18 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

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إصابة 18 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية إصابة 18 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب 18 فلسطينيًا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي الذي يجري عمليات تفتيش في مخيم الفوار للاجئين جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت قوات الامن الفلسطينية.

واندلعت المواجهات صباح الثلاثاء، عند قدوم مركبات عسكرية اسرائيلية الى المخيم الذي يعيش فيه 10 الاف فلسطيني، بحسب شهود عيان، وقام الجنود باجراء عمليات تفتيش وهدموا جدار احد المنازل.

وبحسب كالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان قوات من الجيش كانت تقوم بعمليات لضبط ورش تصنيع الاسلحة، مشيرة الى انه تم مصادرة مسدسين واسلحة وذخائر اخرى في المخيم.

وأوضحت ان اعمال شغب اندلعت وقام عشرات من الفلسطينيين بالقاء الحجارة والعبوات الناسفة، مشيرة الى ان الجنود الاسرائيليين استخدموا وسائل مكافحة الشغب لتفريق الشبان بما في ذلك اطلاق الرصاص من عيار 22 على “المحرضين الرئيسيين.

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