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«الأعلى للجامعات» يعتمد اللائحة الأكاديمية لـ«زراعة بني سويف»

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«الأعلى للجامعات» يعتمد اللائحة الأكاديمية لـ«زراعة بني سويف» «الأعلى للجامعات» يعتمد اللائحة الأكاديمية لـ«زراعة بني سويف»

المراسل: محمد شعبان

ارشيفية

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة في 1 من يناير المنقضي، علي اللائحة الداخلية لكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الدوائي بجامعة بني سويف، (مرحلة البكالوريوس) وذلك بقرار وزاري رقم (3178) بتاريخ 2 من أغسطس الجاري، والتي تعد من اللوائح المتميزة والمبتكرة، في الجامعات المصرية .

وأشارلطفي إلى أن الكلية تشمل قسم النباتات الطبية والعطرية، قسم علوم الأغذية, قسم علوم الألبان, قسم الأقتصاد الزراعي، قسم وقاية النبات، قسم الأراضي، قسم الوراثة، قسم الكيمياء الحيوية، قسم البساتين، قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، قسم المحاصيل قسم أمراض النبات، وقسم الإنتاج الحيواني والدواجن.

وأوضح أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس، في العلوم الزراعية في أحد البرامج الآتية ” الإنتاج النباتي” المحاصيل البساتين النباتات العطرية والطبية” والصناعات الغذائية والألبان والتكنولوجيا الحيوية والإنتاج الحيواني.

تضم الكلية معمل استنباط الشعير، وحدة بيوجاز لتغذية المدينة الجامعية، وإنتاج سماد حيوي وإنشاء مزرعة تعليمية، وصوب لتدريب الطلاب.

 

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