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«الإسكان» تحذر من التعدي على أراضي إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد

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«الإسكان» تحذر من التعدي على أراضي إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد «الإسكان» تحذر من التعدي على أراضي إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، المواطنين من التعدي على الأراضي المخصصة لإنشاء المدينة المليونية – شرق بورسعيد، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010.

وجاء تحذير مدبولي، حرصًا على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وقال وزير الإسكان – بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء – : “على المواطنين، الجمعيات، والشركات، أو أي جهة أخرى قامت بإنشاء مبان على أرض ساحل “المدينة المليونية – شرق بورسعيد”، سرعة التقدم بأصول مستندات ملكيتهم (أصل + صورة ضوئية)، والتي أُقيمت بموجبها هذه المنشآت خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، لجهاز المدينة، الكائن بـ(شارع حافظ إبراهيم وفلسطين – عمارة المساجرية – الدور الثانى – مدينة بورسعيد)”.

وأضاف المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، أو جهاز المدينة المليونية – شرق بورسعيد، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر السباعي، من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أ جهة أخرى على الأراضي بالمنطقة دون الرجوع للجهاز، مضبفًا أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قِبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

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