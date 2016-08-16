محلل روسي : موسكو تستعرض قوتها وجديتها في محاربتها للإرهاب في سوريا

قال المحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، أن استخدام موسكو للقاذفات “توبوليف-22″ بعيدة المدى في الغارات على مواقع المسلحين في سوريا لكي تستعرض أنها قادرة الآن على المضي قدما في استهداف الإرهابيين سواء في حلب أو في غيرها من مناطق سوريا.

وأضاف سيدروف، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الطيران الروسي قصف منذ أيام مواقع لتنظيم “داعش” قرب الرقة، وهو ما اعتبره دليلاً على جدية نوايا موسكو في محاربة الإرهاب، وأشار إلى أن استخدام قاعدة “حمدان” الإيرانية لأن روسيا تعتقد أنه من الأفضل استخدامها الآن بدلًا من استخدام قواعد سواء على أراضيها أو قاعدة “حميميم” السورية.

وأوضح سيدروف، أن استخدام القاعدة الإيرانية ليس نذيرًا بإطالة أمد الحرب في سوريا، مؤكدًا أن الخطوات العسكرية الروسية ييتزامن مع تحركات دبلوماسية وسياسية لنائب وزير الخارجية الروسي وإجراء جولات مكثفة من المفاوضات مع مختلف الأطراف.

وأشار سيدروف، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين موسكو وواشنطن حول استخدام القاذفات بعيدة المدى ضد مواقع داعش، لافتًا أن موسكو قبل أي تحرك عسكري تعلم واشنطن عبر مختلف القنوات، متابعًا أن روسيا اقترحت عدة مرات على الولايات المتحدة التعاون العسكري إلا أن الولايات المتحدة مازالت مترددة قبل اتخاذ قرارها خشية أن تتعرض لانتقادات بوقوفها إلى جانب روسيا لأنه سيجعل واشنطن متهمة بدعم نظام “بشار الأسد”.