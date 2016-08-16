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الإدعاء العام التركي يطالب بسجن «جولن» 1900 عام

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الإدعاء العام التركي يطالب بسجن «جولن» 1900 عام الإدعاء العام التركي يطالب بسجن «جولن» 1900 عام

فتح الله جولن أرشيفية

طلب ممثلو الإدعاء العام في تركيا إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى حكم بالسجن 1900 عام على رجل الدين فتح الله جولن الذى يقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، أن وسائل الإعلام الرسمية أشارت إلى أن لائحة الاتهام المؤلفة من 2.527 صفحة، والتى تم إقرارها من قبل النيابة العامة فى منطقة اوساك بغرب تركيا، تتهم جولن ب “محاولة تدمير النظام الدستورى بالقوة وتشكيل وتشغيل مجموعة إرهابية مسلحة”، ذلك الى جانب تهم أخرى.

وكان المدعى العام فى اسطنبول قد كتب خطابا إلى السلطات الأمريكية يطلب فيه تسليم جولن، والذى تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة التى جرت منتصف الشهر الماضى، لكن واشنطن ترفض تسليمه إلا بعد الحصول على أدلة دامغة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب.

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