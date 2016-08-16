الهيئة العالمية لجودة الدعوة تندد باقتحام الإسرائيليين المسجد الأقصى

أدانت الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء، اقتحام المستوطنين اليهود باحة المسجد الأقصى، عبر مجموعتين، من باب المغاربة، فى حراسة مشددة من ضباط الاحتلال الإسرائيلى ومجموعة من القوات الخاصة التى انتشرت فى ساحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين فى احتفالهم بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أى اعتداء عليه يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وحذَّرت الهيئة العالمية من تصاعد الانتهاكات والمخطَّطات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى المبارك؛ وهو ما يؤجج مشاعر مليار ونصف المليار مسلم على مستوى العالم، داعية منظمات المجتمع الدولى والهيئات الدولية ضرورة التدخل الفورى لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى، والعمل على حماية القدس وفقًا للاتفاقيَّات والقوانين والأعراف الدولية التى تجرّمُ أى تغيير لطبيعة الأرض والسكَّان فى الأراضى المحتلَّة.