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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببني سويف‎

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببني سويف‎ إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببني سويف‎

مشاجرة_أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات الجيرة في مركز الفشن جنوب بني سويف.

واستقبلت مستشفي الفشن المركزي ، كل من “شعبان شحاتة 38 عام مصاب بكدمات في الوجة، أحمد عادل شمردل 30 عام مصاب بجروح في الوجة والانف ، حنان محمد كمال 30 عام مصابة بقطع بالحاجب ، أحمد حمدي 24 سنة مصاب بجروح في الوجة ، شعبان شمردل49 عام مصاب بكدمات متفرقة بالوجة”، وجميعهم يتلقون العلاج .

ودلت تحريات المباحث الأولية أن سبب المشاجرة خلافات جيرة بين عائلتين بدأت بمشادة كلامية، وانتهت بمشاجرة أسفرت عن وقوع  مصابين .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المراسل ـ محمد شعبان:

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