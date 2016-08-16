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صور.. محافظ القليوبية يشهد افتتاح قسم الغزل والنسيج بشبرا الخيمة

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اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ووزراء التجارة والتعاون الدولي وسفير الهند  خلال افتتاح قسم الغزل والنسيج

شهد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، افتتاح قسم الغزل والنسيج، والتريكو بمركز الصيانة الميكانيكية للتدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والكائن بأرض الفرنواني بشبرا الخيمة.

وحضر الافتتاح – بحسب بيان – المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سانجاي باتاتشاريا، سفير الهند بجمهورية العربية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة – خلال الافتتاح – أن الوزارة تعمل على تنمية الطاقة البشرية داخل مركز الصيانة الميكانيكية بشبرا الخيمة لأعمال الغزل والنسيج بالتعاون مع الجانب الهندي، مضيفًا أنه تم عمل منح واتفاقيات مع دول اليابان وكوريا في هذا المجال، وأن المركز يحتوي على 17 ماكينة بلغت تكلفتهم 4,2 مليون جنيه.

ولفت قابيل، إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لصناعة الغزل والنسيج، لتوفر فرص عمالة للشباب والمرأة، مضيفًا أننا نصدر منها إنتاج بمبلغ 3 مليار جنيه سنويًا، ونحاول زيادة هذه الصادرات بنسبة 20% خلال عام

وقال محافظ القليوبية، إننا ” نحاول تطبيق منظومة الغزل والنسيج بالمحافظة من خلال مشروع وظيفتك جنب بيتك، الذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح – شخصيًا – لإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب من الجنسين “.

للواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ووزراء التجارة والتعاون الدولي وسفير الهند خلال افتتاح مصنع الغزل والنسيج

للواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ووزراء التجارة والتعاون الدولي وسفير الهند خلال افتتاح مصنع الغزل والنسيج

للواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ووزراء التجارة والتعاون الدولي وسفير الهند خلال افتتاح مصنع الغزل والنسيج

للواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ووزراء التجارة والتعاون الدولي وسفير الهند خلال افتتاح مصنع الغزل والنسيج

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