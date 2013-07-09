أصالة ضيفة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "أنا والعسل"

كتب : هشام أمين منذ 13 دقيقة

تحل المطربة أصالة، ضيفة على الإعلامي اللبناني نيشان دير هاروتيونيان، في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "أنا والعسل"، الذي سيذاع على الهواء مباشرة على قناتي "الحياة" و"lbc" اللبنانية، والتي ستقدم من خلاله العديد من التفاصيل التي سيكتشفها جمهورها لأول مرة عنها.

برنامج "أنا والعسل" من إعداد وتقديم نيشان دير هاروتيونيان، وأشرف على الإعداد طوني سمعان، وإخراج باسم كريستو، وسيعرض بشكل يومي على الهواء مباشرة خلال شهر رمضان، ويضم مجموعة من الفقرات الأساسية إضافة إلى فقرات ثانوية عديدة في إطار المؤثرات الجانبية من إضاءة وصوت وصورة والتي ستلعب دوراً حاسماً في إكمال المشهد النهائي لضيفة البرنامج والتي ستظهر بشكل جديد لم يسبق لها الظهور به.