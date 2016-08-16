للمرة الثامنة.. استمرار حبس مالك عدلي 15 يومًا في قضية قلب نظام الحكم

مراسل «ONA»:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يومًا للمرة الثامنة، على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر ضد ترسيم الحدود مع السعودية.

ووجهت النيابة لـ”عدلي”، تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وأنكر عدلي خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة له أمام النيابة مؤكدا انه لم يشارك في المظاهرات وأن ماسطره عبارة عن آراء في قضية جزيرتي صنافير وتيران والتي يري أنهما مصريتين.

يذكر أن عدلي ضمن 9 اخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، لا تهامهم بالتحريض على التظاهر فى 25 أبريل الماضى.