بالصور محافظ قنا يشارك مبادرة حلوة يا بلدي ‎

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن القوات المسلحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديريات “الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والري”، وجامعة جنوب الوادي والمعهد العالي للخدمة للاجتماعية وجمعية تنمية المجتمع بدندرة قامت برفع 42 طن من مخلفات القمامة ونواتج تقليم الأشجار، و55 متر مكعب مخلفات بناء بحي سيدي عمر بمدينة قنا، بينما تم رفع 12 طن مخلفات مختلطة بقرية دندرة بمركز قنا، خلال اليوم الأول، لاستكمال مبادرة النظافـة تحت شعار “حلوة يا بلدي”.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا، لمتابعة فعاليات تنفيذ اليوم الثاني لاستكمال مبادرة أسبوع النظافة، والتي بدأت الأثنين الموافق 15 أغسطس 2016 حتي 10 سبتمبر 2016، بحي سيدي عمر وقرية دندرة بمركز ومدينة قنا، بهدف رفع مستوي النظافة والمظهر الحضاري تحت إشراف القوات المسلحة، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبادرة أخبار اليوم للنظافة الشهر الماضي.

وأكد الهجان، علي أنه تم تسخير كافة الإمكانات لإنجاح المبادرة وتحقيق المردود الإيجابي منها حيث تم الدفع بـ 19 معدة نظافة بحي سيدي عمر بمدينة قنا، و 9 معدات نظافة ولودر بقرية دندرة، بمشاركة 100 مجند بالإضافة إلي 50 شاب من مراكز الشباب، و25 طالب من جامعة جنوب الوادي و 25 طالب من المعهد العالي للخدمة للاجتماعية.

وشدد المحافظ على تحفيز المشاركة الشعبية الإيجابية وتحقيق التعاون البناء بين المواطنين ومؤسسات الدولة الرسمية والأهلية وقطاع قنا العسكري، من أجل إظهار الوجه الحضاري للمحافظة، وأن تكون بداية لعمل مستمر ودائم على المدى العام من التعاون في الحفاظ على ما وضعته المبادرة من أسس لمصر أكثر نظافة.