العثور على قنبلة بمجمع مواقف سيارات طنطا

عثر الأهالى على جسم غريب بمجمع مواقف سيارات طنطا بمنطقة “سبرباي” التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، اشتبه أنه متفجرات، وبعد استدعاء خبراء المفرقعات، تبين أنه قنبلة صوتية وتم تفكيكها.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالواقعة، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمني وفحص الجسم الذي تبين أنه عبارة عن قنبلة صوتية.

وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيكها، مما أحدث دويًا هائلًا أثار حالة من الفزع بين الأهالي.