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ريو 2016.. ري سي جوانج يهدي كوريا الشمالية أول ذهبية الألمبياد

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ريو 2016.. ري سي جوانج يهدي كوريا الشمالية أول ذهبية الألمبياد ريو 2016.. ري سي جوانج يهدي كوريا الشمالية أول ذهبية الألمبياد

أصبح ري سي جوانج، أول متسابق من كوريا الشمالية يفوز بذهبية أولمبية في منافسات حصان الوثب للجمباز للرجال، بعدما حقق الفوز مسجلا 15.691 نقطة أمس الإثنين.

كما بات بطل العالم مرتين أيضًا، ثاني رجل من كوريا الشمالية يفوز بذهبية أولمبية في الجمباز، بعد باي جيل سو في حصان الحلق في أولمبياد برشلونة 1992.

وفي حفل التتويج، أدى ري التحية أثناء رفع علم كوريا الشمالية وعزف النشيد الوطني.

وتفوق ري، على الروسي دينيس أبليازين بفارق 0.175 نقطة. وهذه هي ثاني ميدالية لروسيا أمس، عقب حصدها للبرونزية في جهاز الحلق.

وحصل الياباني كينزو شيراي على برونزية، بفضل قاعدة كسر التعادل بعدما سجل 15.449 نقطة ليتفوق على الروماني ماريان دراجوليسكو.

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