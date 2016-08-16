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ماركا: زيدان يسأل جيمس رودريجيز الرحيل عن ريال مدريد

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ماركا: زيدان يسأل جيمس رودريجيز الرحيل عن ريال مدريد ماركا: زيدان يسأل جيمس رودريجيز الرحيل عن ريال مدريد

أخبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبه جيمس رودريجيز بضرورة رحيله عن الفريق هذا الصيف، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا".

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زيدان لا يجد أي أمل في أن يستعيد صاحب الحذاء الذهبي في مونديال 2014 مستواه الذي يجعله يبقي عليه في ريال مدريد.

ويتفق عدد من أعضاء الجهاز الفني مع زيدان في رؤيته بشأن جيمس.

الصحيفة المدريدية أكدت أن جيمس الذي أعلن رغبته في البقاء مع ريال مدريد لم يقدم في معسكر الإعداد للموسم الجديد ما يشفع له للاستمرار، وبالتالي سيكون من الأفضل له البحث عن فريق جديد حتى يحصل على دقائق لعب أكثر.

ويأتي رودريجيز رابعا في حسابات زيدان في مركزه بعد لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وإسكو الذي يرفض مدرب ريال مدريد رحيله.

ريال مدريد يريد بيع جيمس بنفس المقابل الذي دفعه لضمه في 2014 ( 75 مليون يورو )، وأخبر وكيله خورخي مينديش بإمكانية التحدث مع الأندية التي ترغب في ضمه.

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