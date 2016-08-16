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رئيس لجنة الأمن القومى بالكنيست: لن نسمح بتحويل المسجد الأقصى لمكة

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رئيس لجنة الأمن القومى بالكنيست: لن نسمح بتحويل المسجد الأقصى لمكة رئيس لجنة الأمن القومى بالكنيست: لن نسمح بتحويل المسجد الأقصى لمكة

>كتب: هاشم الفخرانى

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلى آفى ديختر إن إسرائيل لن تسمح بتحويل المسجد الأقصى إلى مكة أو المدينة مفتوحة للمسلمين فقط.

 

و نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ديختر قوله ردا على تحذيرات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى حول المساس بمكانة الأقصى، وقوله إن "المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسى الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".

 

وأضاف ديختر أن الفترة الأخيرة تشهد موجة يطلق عليها "الدفاع عن الأقصى"، وأن هذا المصطلح توسع ليشمل ليس فقط "المسجد الأقصى" بل لجميع مساحة ساحات الأقصى.

 

وأشار إلى أن التفكير القائم على إمكانية السماح للمسلمين بالأقصى بالقيام بكل ما يفعلونه بمكة والمدينة بالسعودية من حيث حظر دخول غير المسلمين إليها لن يحدث بالمسجد الأقصى ولن نسمح بتحقق هكذا الفكر الظلامى".

 

يذكر أن المسجد الأقصى شهد مواجهات بين المرابطين وشرطة الاحتلال الأحد على خلفية التصدى لاقتحامات عشرات المستوطنين فى ذكرى ما يسمى عيد "خراب الهيكل" اليهودى.


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