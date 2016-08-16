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منتجوا مسرحية (هاري بوتر) يشنون حملة على تجار السوق السوداء

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منتجوا مسرحية (هاري بوتر) يشنون حملة على تجار السوق السوداء منتجوا مسرحية (هاري بوتر) يشنون حملة على تجار السوق السوداء

ارشيفية

تشهد مسرحية (هاري بوتر أند ذا كيرسد تشايلد) التي تٌعرض على مسرح بالاس في العاصمة البريطانية لندن، إقبالًا شديدًا إلي حد أن سعر تذكرة المسرحية وصل إلي آلاف الجنيهات الإسترلينية،نقلا عن الرويترز.

 

لكن منتجي المسرحية ينبهون الناس إلي ضرورة توخي الحذر، من شراء التذاكر من تجار سوق سوداء أو سماسرة، كما يُطلق عليهم في الولايات المتحدة أو من خلال مواقع على الإنترنت لإعادة بيع التذاكر، لأن منتجي المسرحية يمنعون دخول حاملي التذاكر المعاد بيعها.

 

وتم حتى الآن رفض دخول حاملي نحو 60 تذكرة تم شرائها بتلك الطرق غير الشرعية.
> وتم بيع تذاكر الجزء الثامن من سلسلة روايات هاري بوتر بالكامل، حتى ديسمبر كانون الأول 2017 في مسرح بالاس بلندن.
> وعرض موقع على الإنترنت، إعادة بيع التذاكر في الآونة الأخيرة، تذكرة واحدة بسعر 6200 جنية إسترليني (ثمانية آلاف دولار).

 

ويقول المنتجون إنهم يبذلون قصارى جهدهم، لمحاربة ارتفاع الأسعار في السوق السوداء وإن التذاكر التي يعاد بيعها عبر الإنترنت من خلال الصحف أو من خلال مواقع إعادة بيع التذاكر، لن يُسمح لحامليها بالدخول.
> ولا يحبذ عشاق هاري بوتر التذاكر المرتفعة تلك، لكن بعضهم يفهم سبب استعداد بعض الناس لدفع هذا السعر المرتفع.
> وقال أحد عشاق هاري بوتر للصحفيين “لم أر قط مسرحية كهذه قط ولذلك بوسعي أن أفهم لماذا يقوم بعض الناس بدفع مثل هذه المبالغ.”
> وأُعدت (هاري بوتر أند ذا كيرسد تشايلد) بعد 19 عامًا من أحداث آخر كتاب من سلسلة هاري بوتر وهو (هاري بوتر أند ذا ديثلي هالوز) وهي مسرحية طويلة تمتد لأكثر من خمس ساعات على فصلين.
> وفي أغسطس، آب بيعت دفعة جديدة مؤلفة من 250 ألف تذكرة للمسرحية لعروض حتى ديسمبر كانون الأول 2017 خلال يوم واحد، ولكن يتم إجراء يانصيب على الإنترنت كل يوم جمعة تُطرح فيه 40 تذكرة للأسبوع الذي يليه.

 

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