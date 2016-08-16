إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «شبين الكوم – طنطا» بالمنوفية

مراسل «ONA»:

أصيب 6 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة اليوم الثلاثاء، بطريق (شبين الكوم – طنطا) بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شبين الكوم، بتلقى بلاغ من إدارة شرطة النجدة بحادث انقلاب سيارة، ووجود مصابين بطريق ( شبين الكوم – طنطا ) أمام قرية الكوم الأخضر دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم [ م ل س 8645 ] أجرة قيادة (ع . م . م . ز-20 سنة- بدون عمل) ومقيم بمدينة شبين الكوم، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بسبب كسر المقص الأمامى للسيارة.

ونتج عن الحادث إصابة مستقلى السيارة كل من (ع . ك . ح-40 سنة- يعمل بالخارج) بكدمات بالضلوع، (ن . م . ا -19سنة- طالبة) بخلع بالكتف الأيمن، (ح . ع . ا – 40 سنة- ربة منزل) بكدمات بالرأس، (ي . م . م – 14 سنة- طالب) بكدمات بالكتف الأيمن، (هـ . ج . ب – 30 سنة- ربة منزل) بكدمة بالرأس، (أ . س . ح – 28 سنة- موظف بنقابة الأطباء) بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وجميعهم مقيمون دائرة المركز، وحدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها، وبسؤال المصابين اتهموا قائد السيارة بالرعونة فى القيادة، تم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11574 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016.