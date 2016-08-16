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بدء محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات

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بدء محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات بدء محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات

النائب العام الراحل هشام بركات – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وطالب منتصر الزيات، محامٍ – خلال الجلسة – المحكمة بتكليف النيابة بإخطار السجون المودع فيها المتهمين بتسهيل زيارة أهالي المتهمين.

كما طالب الزيات، بعرض المتهم رقم 26 أبوبكر سيد عبد المجيد، على طبيب نفسي لبيان حالته النفسية والعقلية.

وتم تجهيز القاعة من قِبل الأجهزة الفنية – قبل بدء الجلسة – ووضع شاشة عرض لعرض الأحراز بالقضية، فيما تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي الرويني، حسبما أفاد مراسلنا.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمربإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية – فى ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا – والتي كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأسندت إليهم أنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس  - الجناح العسكري لجماعة الإخوان – وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط، لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العُليا، مع المتهمين باغتيال المستشار “الشهيد” هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية، لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها، وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلًا في حركة حماس، خاصةً بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.

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