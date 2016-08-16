وكيل لجنة حقوق الإنسان: السفارة الأمريكية اتصلت بى لعقد جلسة مع أنور السادات

أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الاتصال الذى تلقاه من مسؤول بالسفارة الأمريكية، كان منذ مدة تزيد عن من شهر ونصف، وكان لمطالبته بعقد جلسة مع محمد أنور السادات للتعاون معه، مؤكدًا أن الاتصال لم يجدد نظرًا لأنه كان يرفض ذلك شكلا وموضوعا.

وأبدى مخاليف، تخوفه من تأثير تلك الخلافات على أعمال اللجنة، قائلا: “دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء، وقد يكون لا يوجد لتأثير ذلك الخلاف على العمل لأنه سيكون هناك انتخابات جديدة بالدور الثانى، كما أننى لازلت أفكر فى الترشح من عدمه للوكالة للبعد عن دائرة الشك”.

وأشار إلى أنه يحترم رئيس اللجنة وأعماله البرلمانية، ولكن الهدف هنا هو تقديم المصلحة الوطنية فوق كل شىء، موضحًا أن هناك نقطة خلافية دائمة بينه وبين “السادات” فهو يركز على العلاقات الخارجية، بينما أعمل على التشريع والرقابة الداخلية.