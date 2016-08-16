القلب الكبير تتبرع بـ150 ألف دولار للعائلات السورية اللاجئة في مصر

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن تبرعها بمبلغ 150 ألف دولار أميركي، ما يعادل 550 ألف درهم إماراتي، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينها من دعم عدد من العائلات السورية اللاجئة في جمهورية مصر العربية.

> وسيمتد برنامج المساعدات النقدية غير المشروط لعام كامل، ويستهدف نحو 100 أسرة تشمل 400 فرد، حيث سيتم تزويدهم بمنح مالية لمساعدتهم على سد احتياجاتهم الأساسية مثل دفع إيجار السكن، وتغطية تكاليف الغذاء، والملابس، والرعاية الصحية، والتعليم، ويتم تنفيذ هذا البرنامج للمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية لشريحة من اللاجئين السوريين المتواجدين بجمهورية مصر، والبالغ عددهم الإجمالي 100 ألف لاجئ، أغلبهم من النساء والأطفال، وستوزع المفوضية السامية هذه التبرعات على المستحقين بالتعاون مع الشركاء المحليين في مصر.

وقالت مريم الحمادي، مديرة حملة "سلام يا صغار" التابعة لمؤسسة القلب الكبير: "يأتي تنفيذ برنامج المنح المالية تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الساعية إلى مضاعفة الجهود المبذولة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين المفوضية السامية، والحكومات، والمنظمات، والمجتمع المدني، من أجل مساعدة اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم في كل مكان من العالم".

وأضافت الحمادي: "ستُمكّن هذه المساعدات النقدية اللاجئين من دفع تكاليف سكنهم، كما أنها ستساعدهم على دفع نفقات المعيشة الأساسية، مثل المواد الغذائية والملابس، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التعليم لضمان انتظام الأطفال اللاجئين في المدارس، ويتجلى الأثر الإنساني لهذا البرنامج في حرصه على ضمان وصيانة كرامة اللاجئين المستفيدين، وتعزيز عافيتهم نفسياً ومعنوياً".

وقال السيد توبي هارورد، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبو طبي: "تتوجه المفوضية بالامتنان العميق لهذه المساهمة الكريمة التي من شأنها أن تساعد عائلات اللاجئين الأكثر ضعفا في مصر لتأمين ضروريات الحياة الأساسية."