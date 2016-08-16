تأجيل محاكمة متهمي «ولاية داعش القاهرة» لـ 27 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية داعي القاهرة”، من بينهم:” 3 هاربين”، إلى جلسة 27 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعات الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

وفسر الدفاع – خلال الجلسة – دفوعه التي تقدم بها إلى هيئة المحكمة، دافعًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى عدم تأكدها من تعرض المتهمين للتعذيب، حين قاطعه رئيس المحكمة قائلًا: ” مالكش دعوة بالنيابة “.

كما دفع بعدم انضمام المتهمين لـ”داعش”، لانتفاء مظاهر سعي المتهمين للالتحاق بالتنظيم، على حد قوله.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين : ” الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد – تنظيم الدولة الإسلامية – والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة “.