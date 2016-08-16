بدء جلسة إعادة محاكمة 104 متهمًا بـ«أحداث الظاهر»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 104 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الظاهر”، حسبما أفاد مراسلنا.

واستمعت هيئة المحكمة، لآحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببطلان القبض على المتهمين، لانتفاء حالة التلبس، فضلًا عن بطلان التحقيقات، وماتلاها من إجراءات لعدم استجواب المتهمين بمعرفة رئيس نيابة – على الأقل – بما يخالف قانون الإجراءات، على حد قوله .

كما دفع، بعدم تصور الواقعة، واستحالة تلاقيها مع العقل، المنطق، والمقتضيات، فضلًا عن انتفاء جريمة القتل في حق المتهمين، لعدم توصل التحريات للفاعل، مستندًا في ذلك إلى أقوال والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة – وانتفاء كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لخلو الأوراق من أي دليل مادي يقيني على هذا الاتهام.

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، فيما أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

كما سبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في شهر مايو 2014، بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

جاء ذلك إثر توجيه النيابة العامة، للمتهمين تهم ” الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، استعراض القوة، التلويح بالعنف، واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، فضلًا عن قتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين – عمدًا مع سبق الإصرار – والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي، وآخرين – عمدًا مع سبق الإصرار – وتخريب مبانِ وأملاك عامة”.