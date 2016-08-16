أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وقفات احتجاجية ببورسعيد للمطالبة بعودة مراكز الدروس الخصوصية

Google+ Print
جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

كتب-جمال نوفل

شارك مئات من طلبة و طالبات الثنوية العامة و المدرسين و أولياء الأمور في وقفة احتجاجية مساء أمس، أمام ديوان عام محافظة بورسعيدـ لإجبار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدـ بالترجع عن قراره بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ببورسعيد.

واستمرت الوقفة الاحتجاجية لمدة ساعتين بمشاركة عدد كبير من المدرسينـ و هتفوا ضد قرار اغلاق المراكز، وكان اللواء عادل الغضبان محافط بورسعيد، قد أكد عدم تراجعه عن إغلاق الدروس الخصوصية، التي تكبد أولياء الأمور ملايين الجنيهات.

ومن جانب آخر طالب مدرسين بإعادة افتتاح مركز الدروس الخصوصية، و بعد الساعة الثالثة مساء علي تتولي لجنة من مديرية التعليم و الضرائب مراجعة ما يحصل عليه المدرس، و تحديد سعر ثابت للدروس الخصوصية خاصة أن المدارس غير جاهزة لاستيعاب الطلبة و الطالبات.

وأكدوا المدرسين، أن الأمر بسيط جدًا لو أراد المحافظ ذلك، و أن يحدد قيمة كل درس خصوصي و تحصيل الضرائب عليه شهريًا طبقًا لما يحصل عليه كل مدرس.

IMAG6199

 

IMAG6198

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا