وقفات احتجاجية ببورسعيد للمطالبة بعودة مراكز الدروس الخصوصية

كتب-جمال نوفل

شارك مئات من طلبة و طالبات الثنوية العامة و المدرسين و أولياء الأمور في وقفة احتجاجية مساء أمس، أمام ديوان عام محافظة بورسعيدـ لإجبار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدـ بالترجع عن قراره بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ببورسعيد.

واستمرت الوقفة الاحتجاجية لمدة ساعتين بمشاركة عدد كبير من المدرسينـ و هتفوا ضد قرار اغلاق المراكز، وكان اللواء عادل الغضبان محافط بورسعيد، قد أكد عدم تراجعه عن إغلاق الدروس الخصوصية، التي تكبد أولياء الأمور ملايين الجنيهات.

ومن جانب آخر طالب مدرسين بإعادة افتتاح مركز الدروس الخصوصية، و بعد الساعة الثالثة مساء علي تتولي لجنة من مديرية التعليم و الضرائب مراجعة ما يحصل عليه المدرس، و تحديد سعر ثابت للدروس الخصوصية خاصة أن المدارس غير جاهزة لاستيعاب الطلبة و الطالبات.

وأكدوا المدرسين، أن الأمر بسيط جدًا لو أراد المحافظ ذلك، و أن يحدد قيمة كل درس خصوصي و تحصيل الضرائب عليه شهريًا طبقًا لما يحصل عليه كل مدرس.