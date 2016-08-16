أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة 15شخص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بأسيوط

Google+ Print
إصابة 15شخص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بأسيوط إصابة 15شخص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بأسيوط

مشاجرة – أرشيفية

أصيب 15 شخص في مشاجرة نشبت بين عائلتين أستخدم فيها الطوب والحجارة، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط إخطارًا، من مأمورمركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة، بين عائلتين بقرية التتالية دائرة المركزووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلا من عائلتى ” روفائيل وحنا” بالقرية استخدم فيها الطوب والحجارة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

ونجم عن المشاجرة إصابة كلا من “عبد الله شحاتة روفائيل “66 سنة”، و4من أبنائه وشقيقه عبده”61 سنة”، ونجله سامح “22 سنة “، و8آخرين من العائلتين بجروح وكدمات متفرقة خفيفة

وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا