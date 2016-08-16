إصابة 15شخص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بأسيوط

أصيب 15 شخص في مشاجرة نشبت بين عائلتين أستخدم فيها الطوب والحجارة، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، بقرية التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط إخطارًا، من مأمورمركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة، بين عائلتين بقرية التتالية دائرة المركزووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلا من عائلتى ” روفائيل وحنا” بالقرية استخدم فيها الطوب والحجارة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

ونجم عن المشاجرة إصابة كلا من “عبد الله شحاتة روفائيل “66 سنة”، و4من أبنائه وشقيقه عبده”61 سنة”، ونجله سامح “22 سنة “، و8آخرين من العائلتين بجروح وكدمات متفرقة خفيفة

وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.